Beyoğlu'nda Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi'nde bulunan bir iş hanında meydana gelen talihsiz olayda, 52 yaşındaki Şahin Akyıldız, tamirini yaptığı asansörün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, asansörün boşluğa düşmesiyle birlikte duyulan çarpma sesi üzerine vatandaşlar tarafından polise bildirildi. Polis ekipleri, olay yerine hızlıca intikal ederek yaptıkları incelemede asansörün Akyıldız'ın üzerine düştüğünü tespit etti.

İtfaiye ekipleri, Akyıldız'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için müdahalede bulundu, ancak ne yazık ki Akyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın, daha önceden mühürlenmiş olan asansörün tamiratı sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra Akyıldız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu trajik kaza, iş güvenliği açısından endişeleri bir kez daha gündeme getirmişken, yetkililerin konu üzerindeki çalışmaları merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.