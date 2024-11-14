DOLAR
34,36 -0,05%
EURO
36,32 0,01%
ALTIN
2.819,1 0,85%
BITCOIN
3.129.839,22 -1,13%

Beyoğlu'nda Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda asansör tamiri sırasında üzerine düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:23
Beyoğlu'nda Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda Asansör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi'nde bulunan bir iş hanında meydana gelen talihsiz olayda, 52 yaşındaki Şahin Akyıldız, tamirini yaptığı asansörün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, asansörün boşluğa düşmesiyle birlikte duyulan çarpma sesi üzerine vatandaşlar tarafından polise bildirildi. Polis ekipleri, olay yerine hızlıca intikal ederek yaptıkları incelemede asansörün Akyıldız'ın üzerine düştüğünü tespit etti.

İtfaiye ekipleri, Akyıldız'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için müdahalede bulundu, ancak ne yazık ki Akyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın, daha önceden mühürlenmiş olan asansörün tamiratı sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra Akyıldız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu trajik kaza, iş güvenliği açısından endişeleri bir kez daha gündeme getirmişken, yetkililerin konu üzerindeki çalışmaları merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
3
3. İstanbul Kariyer Fuarı Törenle Başladı
4
Diyanet Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile Görüştü
5
Vuslat Derneği, Gazze'de Günlük 2 Bin Ekmek Dağıtıyor
6
Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı
7
Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!