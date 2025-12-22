DOLAR
Beyoğlu'nda İlk Rubik Küp Turnuvası: 2x2x2 ve 3x3x3'te Kıyasıya Rekabet

Beyoğlu'nda ilk Rubik Küp Turnuvası, 2x2x2 ve 3x3x3 kategorilerinde 120 katılımcıyla Bilim Beyoğlu'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:02
Beyoğlu'nda İlk Rubik Küp Turnuvası: 2x2x2 ve 3x3x3'te Kıyasıya Rekabet

Beyoğlu'nda Rubik Küp Turnuvası Heyecanı

Beyoğlu'nda ilk kez düzenlenen Rubik Küp Turnuvası, farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getirerek renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Organizasyon, Beyoğlu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri tarafından Bilim Beyoğlu'nda gerçekleştirildi.

Turnuva Detayları

Yarışma, 2x2x2 ve 3x3x3 olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı. Etkinlik 7 yaş ve üzeri tüm katılımcılara açıktı ve 120 katılımcı kontenjanı ile düzenlendi. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular başvurularını Beyoğlu App üzerinden iletti.

Müsabakalar ve Ödüller

Yarışmacılar zamana karşı hünerlerini sergileyerek en hızlı çözüme ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Küçükten büyüğe birçok Rubik Küp meraklısı ve izleyici etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaların sonunda dereceye giren katılımcılar madalya ve hediye çekleri ile ödüllendirildi.

Turnuva, bilim ve zeka oyunlarına ilgiyi artırmayı hedefleyen etkinlikler kapsamında dikkat çekici bir başlangıç olarak değerlendirildi.

