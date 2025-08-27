Beyoğlu'nda seyyar satıcının müşteriye aracıyla çarpıp kaçma anı kamerada

Halıcıoğlu Mahallesi Maltız Sokakta yaşanan olayda, sebze satışı yapan bir seyyar satıcının tartıştığı kadın müşteriye aracıyla çarpıp kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Seyyar satıcı, müşteriye domates sattı. Kadın müşterinin aldığı domatesleri bir markette tekrar tartması üzerine müşteri, satıcının yanına dönerek sebzenin eksik olduğunu iddia etti.

Tartışma sırasında satıcı, aniden hareket ettirdiği aracıyla müşteriye çarptı ve olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının yardımına bir yakını koştu.

İkili arasındaki tartışma ve aracın çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda suç unsuru taşıyan aracın plakasının 35 BEZ 680 olduğu belirtildi.