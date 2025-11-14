Beyoğlu ve Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 73 Bin Hap, 2 Kadın Gözaltında

Beyoğlu ve Kağıthane’de düzenlenen operasyonda, 73 bin sentetik hap ve 8 kilo 750 gram sentetik madde ele geçirildi; 2 kadın gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:49
Beyoğlu ve Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 73 Bin Hap, 2 Kadın Gözaltında

Beyoğlu ve Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 73 Bin Hap, 2 Kadın Gözaltında

İstanbul polisi, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde düzenlediği operasyonda, 73 bin sentetik ecza hapı ve 8 kilo 750 gram sentetik ecza maddesi ile çok sayıda delil ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun seyri

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ticaretine yönelik “sokak satıcısı” tabir edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, yaşları 20 ve 25 olan şüpheli kızların, uyuşturucu maddeleri Kağıthane ilçesindeki bir adreste sakladıkları tespit edildi.

Talatpaşa Mahallesi'nde tespit edilen adrese önceki gün düzenlenen baskında, L.G. (25) ve S.D. (20) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller

Evde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında; 73 bin sentetik ecza hapı, 8 kilo 750 gram sentetik ecza maddesi, 240 kilitli poşet, 26 boş hap kutusu, bol miktarda sentetik ecza kapsülü, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 4 hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 111 mermi ile 2 bin 590 lira nakit para bulundu.

Şüpheliler ve adli süreç

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden S.D. (20) adlı kişinin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüpheli L.G. (25) ise ifadesinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL’UN BEYOĞLU VE KAĞITHANE İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, UYUŞTURUCU TİCARETİNE ADI...

İSTANBUL’UN BEYOĞLU VE KAĞITHANE İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, UYUŞTURUCU TİCARETİNE ADI KARIŞAN YAŞLARI 20 VE 25 ARASINDAKİ 2 KIZ YAKALANDI. OPERASYONDA, 73 BİN SENTETİK HAP VE 8 KİLO 750 GRAM SENTETİK ECZA MADDESİ İLE BİR TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
5
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
6
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları