Beyoğlu ve Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 73 Bin Hap, 2 Kadın Gözaltında

İstanbul polisi, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde düzenlediği operasyonda, 73 bin sentetik ecza hapı ve 8 kilo 750 gram sentetik ecza maddesi ile çok sayıda delil ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun seyri

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ticaretine yönelik “sokak satıcısı” tabir edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, yaşları 20 ve 25 olan şüpheli kızların, uyuşturucu maddeleri Kağıthane ilçesindeki bir adreste sakladıkları tespit edildi.

Talatpaşa Mahallesi'nde tespit edilen adrese önceki gün düzenlenen baskında, L.G. (25) ve S.D. (20) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller

Evde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında; 73 bin sentetik ecza hapı, 8 kilo 750 gram sentetik ecza maddesi, 240 kilitli poşet, 26 boş hap kutusu, bol miktarda sentetik ecza kapsülü, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 4 hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 111 mermi ile 2 bin 590 lira nakit para bulundu.

Şüpheliler ve adli süreç

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden S.D. (20) adlı kişinin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüpheli L.G. (25) ise ifadesinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

