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Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğal Ortamlarında Görüntülendi

Beypazarı'nda yılkı atları ve yavruları doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Yerel muhtar, atların korunmasına dikkat ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 18:51
Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğal Ortamlarında Görüntülendi

Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğada Görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, doğal yaşam alanlarında yılkı atları görüntülendi. İlçenin yüksek kesimlerinde beslenen bu etkileyici atların arasında, yavruların da bulunduğu gözlemlendi.

Muhtar Gürlek'ten Duyarlılık Vurgusu

Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılkı atlarının zarar görmemesi için bilinçli bir şekilde çaba gösterdiklerini belirtti. Atları izlemenin keyif verici olduğunu ifade eden Gürlek, bu yıl özellikle çok sayıda yavrunun doğduğunu da vurguladı.

Yılkı atlarının doğal yaşam alanlarında serbestçe dolaşmaları, yerel halk için önemli bir zenginlik taşıyor. Beypazarı'nın muhteşem doğası ve bu özgür atlar, bölgeye gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

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