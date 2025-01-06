Biden'dan 2021 Kongre Baskını Uyarısı: Tekrar Olmamalı

Biden, 2021 Kongre Olaylarına Dikkat Çekti

ABD Başkanı Joe Biden, Washington Post gazetesinde yayımladığı görüş yazısında, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına benzer olayların tekrarlanmaması çağrısında bulundu. Biden, ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi barışçıl bir şekilde devredeceğini belirtti.

Baskının Utanç Verici Sonuçları

Biden, yazısında, "Bu yıl böyle utanç verici bir saldırı görmeyeceğimiz için mutlu olmalıyız." ifadelerini kullanarak, Kongre baskınının yaşandığı gün olanların unutulmaması gerektiğini vurguladı. "Dört yıl önce olanların tekrarının yaşanmasını kabul edemeyiz." dedi.

Tarihi Yeniden Yazma Çabaları

Biden, 6 Ocak 2021'deki olaylar ile ilgili olarak, "tarihi yeniden yazma hatta silme" çabalarının gözlemlendiğini savunarak, bu konudaki endişelerin ciddiye alınmamasını "partizan takıntısı" olarak nitelendirdi.

Barışçıl Görev Devri Vurgusu

Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacağı törende bulunacağını belirten Biden, "Dört yılın ardından başkanlık ofisinden ayrılırken, görevin barışçıl devrinin sağlanmasına saygı duymak ve Amerika'da el üstünde tuttuğumuz geleneklerin restorasyonunu sağlamak için elimden geleni yapmaya kararlıyım. Seçimler, barışçıl şekilde onaylanacak." diyerek iki lider arasındaki geçiş dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kongre Baskını ve Sonuçları

6 Ocak 2021'de, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti. Protestonun ardından, aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Şiddet olaylarına sahne olan baskında biri polis toplamda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılandı.