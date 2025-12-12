DOLAR
Biga'da Ari İşletme Belgesi Kadriye Ökan Saraç'a Takdim Edildi

Biga'nın Selvi köyünde üretici Kadriye Ökan Saraç'a, Kaymakam Ercan Kayabaşı ve İlçe Tarım Müdürü Fevzi Atmaca tarafından Ari İşletme Belgesi verildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:55
Ari işletme sertifikasıyla sağlıklı ve kaliteli hayvancılık ödüllendirildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, sağlıklı ve kaliteli hayvansal üretim yapan üretici Kadriye Ökan Saraç'a Ari İşletme Belgesi verildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Selvi köyünde hayvancılık yapan Saraç'ı ziyaret ederek belgeyi takdim etti. Törene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca da katıldı ve üreticinin hastalıktan ari, güvenli üretim anlayışını sürdürme çabası vurgulandı.

Kaymakam Kayabaşı, ilçede sağlıklı ve kaliteli hayvansal üretime katkı sağlayan üreticiye teşekkür etti ve belgelerin, kırsaldaki üretim standartlarının yükseltilmesindeki önemine dikkat çekti.

Belge töreninin ardından Kaymakam Kayabaşı köy sakinleriyle buluştu; vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek misafirperverlikleri için köy halkına teşekkür etti.

