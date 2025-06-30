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BİK, Basın Sektörünün Sorunlarını Dinliyor

BİK, 558 gazete ve 267 internet haber sitesi temsilcisiyle basın sorunlarını görüşmek için toplantılar düzenledi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 16:50
BİK, Basın Sektörünün Sorunlarını Dinliyor

Basın İlan Kurumu, Basın Sektörünün Görüşlerine Kulak Verdi

Son bir yıl içerisinde 11'i bölge, 3'ü il düzeyinde düzenlenen toplantılarda 558 gazete ve 267 internet haber sitesi temsilcisiyle basının sorunları üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Temaslarla Sorunlar Belirlendi

Basın İlan Kurumu (BİK), ülke genelinde 2 binin üzerinde basın kuruluşuna ve 7 binin üzerinde çalışana hizmet veren bir yapı olarak, Genel Müdür Cavit Erkılınç liderliğindeki bölge toplantılarıyla sektördeki kritik sorunları tespit ederek çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Yapılan toplantılarda katılımcıların görüşleri alındı ve basın sektörünün ihtiyaç duyduğu destekler ele alındı. Toplantılara katılamayan sektör temsilcileri için çevrim içi bir form oluşturularak, 1 Temmuz 2025'te erişime açılacak form ile 2 ay boyunca önerilerin toplanması planlandı.

Gelecek için Önemli Adımlar

Toplanan talepler, Kasım ayındaki BİK Genel Kurulu'na sunulacak düzenlemeler kapsamında değerlendirilecek. Genel Müdür Erkılınç, basının ve kurumun menfaatlerini gözeterek hareket ettiklerini ve sektördeki her bileşenin görüşünü önemli bulduklarını ifade etti.

Erkılınç, 2023'te yürürlüğe giren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği için Anadolu boyunca 820’nin üzerinde gazete ve internet haber sitesi temsilcisi ile bir araya geldiklerini belirtti. Ayrıca 2024 yılı için basın mensuplarının lehine olacak güncellemeler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Erkılınç, “Kendilerine ulaşamamış veya derdini anlatamamış kimse kalmasın” anlayışıyla çevrim içi ortamda görüş toplama sürecini başlattıklarını vurguladı. Bu adımın, basın sektörünün daha etkin bir şekilde söz sahibi olmasını sağlayacağına inandığını söyledi.

Basın İlan Kurumu (BİK), son bir yılda 11'i bölge, 3'ü de il düzeyinde yapılan toplantılarda 558...

Basın İlan Kurumu (BİK), son bir yılda 11'i bölge, 3'ü de il düzeyinde yapılan toplantılarda 558 gazete ve 267 internet haber sitesinin temsilcisinin, basının sorunlarına ilişkin görüşünü aldı. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, açıklamalarda bulundu.

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