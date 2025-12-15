Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Private International Balkan Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Uluslararasılaşma hamlesinde Üsküp'ten yeni adım

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Kuzey Makedonya'daki yükseköğretim kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Üsküp'te bulunan Private International Balkan Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü imzaladı.

Yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda oluşturulan bu anlaşma, iki üniversite arasında akademik iş birliklerini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Protokolün, Balkan coğrafyasında üniversitenin akademik ağını genişletme hedefinin somut bir yansıması olduğu belirtiliyor.

Protokolün öne çıkan hedefleri arasında ortak bilimsel çalışmalar yürütülmesi, öğretim elemanlarının karşılıklı ziyaretlerle ders vermesi, öğrencilerin farklı akademik ortamlarda eğitim alma fırsatları ve kültürel etkileşimin artırılması yer alıyor. Ayrıca iki kurum arasında kurulacak ilişkilerin yeni akademik projelerin geliştirilmesine de zemin hazırlaması bekleniyor.

Yapılan protokol kapsamında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Özellikle araştırma alanlarında ortak bilimsel çalışmalar yürütülmesi, öğretim elemanlarının karşılıklı olarak ders vermeye yönelik ziyaretlerde bulunması, öğrencilerin farklı akademik ortamlarda eğitim alma fırsatı bulması ve kültürel etkileşimin artırılması hedefleniyor. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tümer Karaayak’ın girişimleri ile hayata geçirilen protokolün sağladığı iş birliği olanaklarının, her iki üniversitede de akademik üretkenliği artırması ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, iki kurum arasında kurulacak olan ilişkiler yeni akademik projelerin geliştirilmesine zemin oluşturacağı öngörülüyor. Üniversitemiz, Private International Balkan Üniversitesi ile başlatılan bu sürecin hem öğrencilere hem de akademisyenlere yeni perspektifler kazandıracağına inanıyor ve Balkan bölgesinde sürdürülebilir akademik ilişkiler kurma yönündeki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Protokolde adı geçen çalışmanın organizasyonunda rol oynayan Dr. Öğr. Üyesi Tümer Karaayak gibi akademisyenlerin girişimlerinin, iki üniversitenin araştırma kapasitesi ve akademik üretkenliğini artırması bekleniyor.

