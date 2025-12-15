DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Private International Balkan Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Üsküp'teki Private International Balkan Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı; ortak araştırma, öğrenci değişimi ve kültürel etkileşim hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:32
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Private International Balkan Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Private International Balkan Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Uluslararasılaşma hamlesinde Üsküp'ten yeni adım

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Kuzey Makedonya'daki yükseköğretim kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Üsküp'te bulunan Private International Balkan Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü imzaladı.

Yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda oluşturulan bu anlaşma, iki üniversite arasında akademik iş birliklerini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Protokolün, Balkan coğrafyasında üniversitenin akademik ağını genişletme hedefinin somut bir yansıması olduğu belirtiliyor.

Protokolün öne çıkan hedefleri arasında ortak bilimsel çalışmalar yürütülmesi, öğretim elemanlarının karşılıklı ziyaretlerle ders vermesi, öğrencilerin farklı akademik ortamlarda eğitim alma fırsatları ve kültürel etkileşimin artırılması yer alıyor. Ayrıca iki kurum arasında kurulacak ilişkilerin yeni akademik projelerin geliştirilmesine de zemin hazırlaması bekleniyor.

Yapılan protokol kapsamında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Özellikle araştırma alanlarında ortak bilimsel çalışmalar yürütülmesi, öğretim elemanlarının karşılıklı olarak ders vermeye yönelik ziyaretlerde bulunması, öğrencilerin farklı akademik ortamlarda eğitim alma fırsatı bulması ve kültürel etkileşimin artırılması hedefleniyor. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tümer Karaayak’ın girişimleri ile hayata geçirilen protokolün sağladığı iş birliği olanaklarının, her iki üniversitede de akademik üretkenliği artırması ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, iki kurum arasında kurulacak olan ilişkiler yeni akademik projelerin geliştirilmesine zemin oluşturacağı öngörülüyor. Üniversitemiz, Private International Balkan Üniversitesi ile başlatılan bu sürecin hem öğrencilere hem de akademisyenlere yeni perspektifler kazandıracağına inanıyor ve Balkan bölgesinde sürdürülebilir akademik ilişkiler kurma yönündeki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Protokolde adı geçen çalışmanın organizasyonunda rol oynayan Dr. Öğr. Üyesi Tümer Karaayak gibi akademisyenlerin girişimlerinin, iki üniversitenin araştırma kapasitesi ve akademik üretkenliğini artırması bekleniyor.

BALKAN ÜNİVERSİTESİ İLE 'İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ' İMZALANDI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ...

BALKAN ÜNİVERSİTESİ İLE 'İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ' İMZALANDI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
5
Isparta’da Haftalık Denetim: 25 Aranan Şahıs Yakalandı
6
Başkan Çolakbayrakdar: Kayseri’de İlk Şehir Merkezi Tarımıyla Geleceği İnşa Ediyoruz
7
Kırklareli Merkezli Mali Suç Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri