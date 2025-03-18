Bilecik'te Gazze'ye Destek Konvoyu Oluşturuldu

İHH Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak’ın Açıklamaları

Gruptan bir temsilci olarak açıklama yapan İHH Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, Siyonistlerin saldırıları sonucunda bugüne kadar yüz binlerce insanın şehit olduğunu hatırlattı. 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İslam rejiminin saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

Çakmak, "Ateşkes süreci içerisinde Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlendi. En son bu gece ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Bu saldırılarda 400'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Siyonistler, sahur vaktinde ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldırdılar," diye belirtti.

Filistin halkının vatanını işgale teslim etmediğini vurgulayan Çakmak, "Bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi ve uluslararası mekanizmaları harekete geçmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi için uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir," şeklinde sözlerini sürdürdü.

Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.