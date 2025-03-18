Bilecik'te Gazze'ye Destek Konvoyu Oluşturuldu

Bilecik'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı insan hakları savunucuları konvoy oluşturdu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 23:25
Bilecik'te Gazze'ye Destek Konvoyu Oluşturuldu

Bilecik'te Gazze'ye Destek Konvoyu Oluşturuldu

Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla bir konvoy gerçekleşti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen "Gazze için araç konvoyu"na katılanlar, Atatürk Spor Salonu önünde yatsı namazı sonrası toplandı.

Toplanan kalabalık, araçlarıyla konvoy oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarla Ertuğrulgazi, Hürriyet Mahallesi, Organize Sanayi Kavşağı üzerinden ilerleyerek Cumhuriyet Meydanı

İHH Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak’ın Açıklamaları

Gruptan bir temsilci olarak açıklama yapan İHH Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, Siyonistlerin saldırıları sonucunda bugüne kadar yüz binlerce insanın şehit olduğunu hatırlattı. 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İslam rejiminin saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

Çakmak, "Ateşkes süreci içerisinde Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlendi. En son bu gece ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Bu saldırılarda 400'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Siyonistler, sahur vaktinde ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldırdılar," diye belirtti.

Filistin halkının vatanını işgale teslim etmediğini vurgulayan Çakmak, "Bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi ve uluslararası mekanizmaları harekete geçmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi için uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir," şeklinde sözlerini sürdürdü.

Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy...

Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy...

Bilecik'te, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

İLGİLİ HABERLER

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'daki Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği
2
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği'nde Anlamlı İftar Programı
3
İzmir Gaziemir'de Seramik Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı
5
Londra'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi
6
Kerkük'te Ramazan Coşkusu: Yetimlerle Buluşma

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu