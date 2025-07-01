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Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Sözer, tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 19:52
Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Bilecik Orman Yangınına Hızla Müdahale

Bilecik'te, Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınla Mücadeledeki Önlemler

Yangına, 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz ve 37 iş ile hizmet aracı ile müdahale ediliyor. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangın bölgesini ziyaret ederek çalışmalara katıldığını belirtti. Sözer, alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını ifade etti.

İlk Tedbirler Alındı

Yangın bölgesine yakın Kuyubaşı ve Erenköy köyleri, güvenlik amacıyla tahliye edildi. Vali Sözer, "Hem AFAD hem de jandarma ile tahliyeyi başlattık. Tüm ekipler arazide; karadan ve havadan müdahaleler devam ediyor," dedi.

Yangınla İlgili Güncel Bilgiler

Sözer, yangının kontrol altına alınmasında rüzgarın dinmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Meteoroloji ile sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden Vali, 100 vatandaş ve 100'ün üzerinde hayvanın güvenli alanlara tahliye edildiğini belirtti. Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına...

Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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