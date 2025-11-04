Bilecik'te zincirleme kaza: 4 araç, 3 yaralı

Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada panelvan devrildi; 3 kişi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 00:14
Bilecik'te zincirleme kaza: 4 araç, 3 yaralı

Bilecik'te zincirleme kaza: 4 araç, 3 yaralı

Bayırköy mevkiinde meydana gelen çarpışmada panelvan devrildi

Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Sakarya kara yolu Bayırköy mevkiinde yaşanan zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı.

S.T. (34) idaresindeki 11 ABV 468 plakalı otomobilde arıza meydana geldi. Sürücü aracı güvenlik şeridine çekti. Olay yerine gelen H.C.Ç. (23) yönetimindeki 11 ACC 803 plakalı minibüs ile aracı tamire gitmek isteyen M.B. (62) yönetimindeki 16 KDF 93 plakalı otomobil de yol kenarına çekildi.

Bu sırada seyir halinde olan M.K.P. (56) yönetimindeki 34 CKB 994 plakalı panelvan, yol kenarındaki 11 ACC 803 plakalı minibüse ve 16 KDF 93 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, panelvan devrildi.

Kazada adı geçen M.B., C.Y. ve M.K.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ilk tedavileri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle geçici olarak kapanan Bilecik-Sakarya kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BİLECİK'TE TOPLAM 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA HAFİF ŞEKİLDE YARALANAN 3 KİŞİ...

BİLECİK'TE TOPLAM 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA HAFİF ŞEKİLDE YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.

BİLECİK'TE TOPLAM 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA HAFİF ŞEKİLDE YARALANAN 3 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Aç Kalan Çakal Yavruları Şehir Merkezinde Görüntülendi
2
UNESCO 15 Aralık'ı 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' İlan Etti
3
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Kitabı Tanıtımı
4
Osmaniye'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Tutuklandı
5
Isınan Hava Bulut Oluşumunu Engelleyerek Küresel Isınmayı Hızlandırıyor
6
İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü Yıl Dönümü Bilecik'te Kutlandı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor