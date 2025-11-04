Bilecik'te zincirleme kaza: 4 araç, 3 yaralı

Bayırköy mevkiinde meydana gelen çarpışmada panelvan devrildi

Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Sakarya kara yolu Bayırköy mevkiinde yaşanan zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı.

S.T. (34) idaresindeki 11 ABV 468 plakalı otomobilde arıza meydana geldi. Sürücü aracı güvenlik şeridine çekti. Olay yerine gelen H.C.Ç. (23) yönetimindeki 11 ACC 803 plakalı minibüs ile aracı tamire gitmek isteyen M.B. (62) yönetimindeki 16 KDF 93 plakalı otomobil de yol kenarına çekildi.

Bu sırada seyir halinde olan M.K.P. (56) yönetimindeki 34 CKB 994 plakalı panelvan, yol kenarındaki 11 ACC 803 plakalı minibüse ve 16 KDF 93 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, panelvan devrildi.

Kazada adı geçen M.B., C.Y. ve M.K.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ilk tedavileri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle geçici olarak kapanan Bilecik-Sakarya kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

