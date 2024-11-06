Bingöl'de İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası

Bingöl'ü oluşturan Solhan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda meydana geldi.

Olayın Detayları

34 DHC 285 plakalı aracı kullanan E.Ö. ile 34 BIR 689 plakalı otomobili süren A.Z. arasındaki çarpışma ihbarı sonrası, kaza yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralananlar, içinde bir çocuğun da bulunduğu toplam iki kişi, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Önemli Not: Bu tür trafik kazalarında dikkatli olmak ve kurallara uymak hayati önem taşımaktadır.