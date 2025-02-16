Bingöl Karlıova'da Yoğun Karın Taşınma Çalışmaları Başladı

Bingöl Karlıova'da Yoğun Kar Taşınıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından biriken kar yığınları, Karlıova Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmaları ile ilçe dışına taşınıyor.

Yerel yönetimler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla ana ve ara yollarda toplanan karları iş makineleriyle belirli bölgelerde toplamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmalarda, son iki günde yaklaşık 100 kamyon kar, ilçe dışına taşındı.

Köy Yolları Yeniden Açılıyor

Ayrıca, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 38 köy yolu da İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarıyla yeniden açılmış durumda.

Bölgedeki kar temizleme çalışmaları, hava şartlarının elverişli olması ile birlikte daha da hızlanacak.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına götürülüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına götürülüyor.