Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:47
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, fotoğrafların önemine dikkat çekti. Bu etkinlik, ulusal düzeyde fotoğraf sanatını desteklemek ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek amaçlanıyor.

Vali Usta, bu tür etkinliklerin sosyal medya ve dijital platformlarda daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı sunduğunu belirterek, fotoğrafın bir iletişim aracı olarak gücüne vurgu yaptı.

Oylamanın sonuçları merakla beklenirken, Bingöl Valisi Usta'nın katılımı, şehrin kültürel ve sanatsal etkinliklerdeki yerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve...

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'taki Suriyeli Sığınmacılar PKK/YPG Yüzünden Ülkelerine Dönemiyor
2
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eronat, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
3
Erzurum'da Yaşlı Çiftin Evi Yangında Kül Oldu
4
Isparta'nın Narkotik Kahramanı 'Milon' Üçüncü Kez Ayın Köpeği Seçildi
5
Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası İlk Duruşması Gerçekleşti
6
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 12 Ada Türk Milletinden Gasbedilmiştir
7
İstanbul Kapalı Dikey Tarım Merkezi'nde İki Yılda 6 Ton Ürün Üretildi

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!