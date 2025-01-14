Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, fotoğrafların önemine dikkat çekti. Bu etkinlik, ulusal düzeyde fotoğraf sanatını desteklemek ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek amaçlanıyor.

Vali Usta, bu tür etkinliklerin sosyal medya ve dijital platformlarda daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı sunduğunu belirterek, fotoğrafın bir iletişim aracı olarak gücüne vurgu yaptı.

Oylamanın sonuçları merakla beklenirken, Bingöl Valisi Usta'nın katılımı, şehrin kültürel ve sanatsal etkinliklerdeki yerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.