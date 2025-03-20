Bingöl Yedisu'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgenin atmosferini değiştirdi. İlçe merkezi, yoğun yağış sonrasında beyaz bir örtüyle kaplanarak, muhteşem bir kış manzarası sundu.

Yağışın şiddetli olmasıyla birlikte, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. İlçe sakinleri, bu durumu keyifle karşılarken, bazı zorluklar da yaşandı.

Yedisu-Erzincan kara yolunda meydana gelen olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz etkiledi ve yol, ulaşım için kapandı. Çalışmalar devam ediyor; ekipler, yolu yeniden sürücülere açmak için yoğun bir çaba gösteriyor.