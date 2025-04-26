Bir Dilek Tut Derneği'nden Renkli Çocuk Şenliği

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, riskli hastalıklarla mücadele eden 3 ile 17 yaş arasındaki çocukların hayallerini gerçekleştirmek ve onları hayata daha sıkı bağlamak amacıyla muhteşem bir çocuk şenliği düzenledi. İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik, Dünya Dilek Günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle coşku dolu anlara ev sahipliği yaptı.

25 Yıl Dilek Gerçekleştirme Geleneği

Etkinlikte, The Walt Disney Company Türkiye işbirliğiyle önemli konulara değinildi. Make-A-Wish Türkiye Genel Müdürü Özlem Özen, "Bütün bir yıl bugünün gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlıyız. Bu yıl bizim 25. yılımız ve 25 yıldır çocukların dileklerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızla birlikte bizler de büyüdük. 6 bine yakın çocuğun hayalini gerçekleştirdik. Daha da çok çocuğun hayalini gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü İsimlerden Destek

Etkinliğe katılan ünlü oyuncu Alina Boz da çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu dile getirerek, "Keyifli bir çocukluk geçirdim. 12 yaşından beri setlerdeyim. Tiyatro kurslarımız vardı ve çok etkinlik yapardık. Aktif bir çocuktum. Her yerde yer alırdım," dedi. Ayrıca, okullardaki akran zorbalığına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Boz, "Bir tık zorbalığın boyutu şekil değiştirdi ve daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Herkesin bu konuda bir şey yapması lazım," açıklamasında bulundu.

Eğlenceli Aktivitelere Doyulmadı

Şenlik süresince çocuklar, resim atölyesinin ardından Disney'in yeni filmi "Ters Yüz 2"'yi izleme fırsatı buldular.

Türkiye'nin Umut Yolu

2000 yılında kurulan Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, Türkiye genelinde riskli hastalıklarla mücadele eden 3-17 yaş arası çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara umut olmayı hedefliyor.

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, riskli hastalıklarla mücadele eden 3 ile 17 yaş arasındaki bir grup çocuğun dileklerini gerçekleştirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarına destek olmak amacıyla çocuk şenliği düzenledi.

Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, riskli hastalıklarla mücadele eden 3 ile 17 yaş arasındaki bir grup çocuğun dileklerini gerçekleştirmek ve hayata daha sıkı bağlanmalarına destek olmak amacıyla çocuk şenliği düzenledi.