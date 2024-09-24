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Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul Oturumu New York'ta Başladı

BM 79. Genel Kurulu, dünya liderlerini bir araya getirerek önemli konuları gündeme getiriyor. Erdoğan'ın Gazze konusunu ele alması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:10
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul Oturumu New York'ta Başladı

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu New York'ta Toplandı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri, üst düzey temsilcileri ve diplomatları, BM 79. Genel Kurulu çerçevesinde bir haftalığına New York'ta bir araya geldi.

Oturumun Açılışı

Oturum, BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yong'un başkanlığında ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla başladı.

Türkiye’yi Erdoğan Temsil Ediyor

Bu yıl Türkiye'nin sesini uluslararası platformda yükseltecek olan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın bugün 3. sırada yapması planlanan konuşmasında, özellikle Gazze'deki durum hakkında önemli mesajlar vereceği öngörülüyor.

Erdoğan'ın Konuşması ve Beklentiler

Erdoğan'ın, katılımcı ülke liderlerinden İsrail'in saldırılarına karşı net bir duruş sergilemelerini talep etmesi bekleniyor.

Katılımcılar ve Kadın Temsili

BM Sözcülüğünden alınan bilgilere göre, 24-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bu oturuma 76 devlet başkanı, 4 prens, 2 hükümet başkanı, 42 başbakan yardımcısı, 9 bakan ve 54 bakan yardımcısı katılacak. Ancak katılımcılar arasında yalnızca 19 kadın liderin olması dikkat çekiyor.

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