Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün katili Temel Ünlü, çökertilen çetenin üyesiymiş

Geçtiğimiz sene Kadıköy’de bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne neden olan şahıs Temel Ünlü’nün, çete bağlantıları ortaya çıktı. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarla çökertilen “Çetinler” isimli suç örgütünün bir üyesi olduğu ortaya çıkan Temel Ünlü, Doğanay Güzelgün’e çarptıktan sonra bir süre ortadan kaybolmuştu. Polis tarafından aranan Temel Ünlü’yü örgütün sakladığı öğrenildi.

Çetenin çok sayıda suç kaydı bulunuyor

Relax, Arap, Hayalet gibi takma isimler kullanarak uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan “Çetinler” çetesinin, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Çete üyelerinin kasten öldürmeden yağmaya, uyuşturucu ticaretinden silahlı yaralamaya kadar birçok suça karıştığı ifade edildi.