Bitlis'te 4 Şüpheli Göçmen Kaçakçılığı Nedeniyle Tutuklandı

Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Üzerine Operasyon
Bitlis'te, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 4 şüpheli tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor.
Yürütülen Çalışmalar ve Yakalamalar
Jandarma ekipleri, 20-22 Nisan tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda toplamda 5 düzensiz göçmen ile 4 şüpheliyi yakaladı.
Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı Edildi
Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili makamlara teslim edildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 zanlı ise, haklarında yürütülen soruşturma sonucunda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bitlis genelinde yürütülen bu tür operasyonların, göçmen kaçakçılığına karşı kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.