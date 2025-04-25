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Bitlis'te 4 Şüpheli Göçmen Kaçakçılığı Nedeniyle Tutuklandı

Bitlis'te jandarma, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişiyi tutukladı. Düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:53
Bitlis'te 4 Şüpheli Göçmen Kaçakçılığı Nedeniyle Tutuklandı

Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Üzerine Operasyon

Bitlis'te, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 4 şüpheli tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor.

Yürütülen Çalışmalar ve Yakalamalar

Jandarma ekipleri, 20-22 Nisan tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda toplamda 5 düzensiz göçmen ile 4 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı Edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili makamlara teslim edildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 zanlı ise, haklarında yürütülen soruşturma sonucunda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bitlis genelinde yürütülen bu tür operasyonların, göçmen kaçakçılığına karşı kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

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