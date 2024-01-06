Bitlis'te akıl almaz olay: Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 46,2 ton kömür satan 4 şüpheli tutuklandı

Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığı'na ait kömürleri çalan ve satan bir şebeke, polis tarafından çökertildi. Operasyonda 50 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde 46 ton 200 kilogram kömür ele geçirildi.

BİTLİS'TE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA AİT KÖMÜRLERİ ÇALAN VE SATAN ŞEBEKEYE OPERASYON

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kömürlerini çalıp satan şüpheliler, Bitlis'te polis operasyonuyla yakalandı. Bitlis Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kömür hırsızlığına karşı çalışma yaptığını açıkladı.

"Çalışmalar sonucunda, üzerinde 'para ile satılamaz' ibaresi bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 kişiye ve kömürleri satın aldığı tespit edilen 43 kişiye yönelik ilimiz Tatvan ilçesi ve Şırnak ilinde eş zamanlı olarak 51 adrese yapılan operasyonda 50 şüpheli yakalanmıştır. Tahsis edilen kömürleri çalarak satan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce cezaevine gönderilmiş, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."





ŞÜPHELİLERİN EVİNDE 46 TON 200 KİLOGRAM KÖMÜR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan baskında, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait "para ile satılamaz" yazılı 46 ton 200 kilogram kömür bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 43 kişi, emniyetteki sorgularının sonrasında serbest kaldı.