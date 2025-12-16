Bitlis'te Bahis Operasyonu: 46 Kişi Tutuklandı, 607 milyon 790 bin 575 TL Hacim Deşifre Edildi

Bitlis'te Bahis Operasyonu: 46 Kişi Tutuklandı

9 ilde eş zamanlı operasyonla yasa dışı ağ çöktü

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyona Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Soruşturma Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Ekipler, 18 yaşını doldurmuş vatandaşlara ait banka hesaplarını satın alıp bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona toplam 303 personel katıldı. Eş zamanlı müdahaleler sonucunda ağın yaklaşık 608 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirildi; yapılan incelemede ise ağın yönettiği toplam para hacmi 607 milyon 790 bin 575 TL olarak tespit edildi.

Müdahaleler neticesinde, 8'i cezaevinde olmak üzere toplam 62 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 46'sı tutuklandı, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Örgütün firari liderlerinden Ö.K. isimli şahıs, İstanbul'da yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis ve çevresinde vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak amacıyla yasa dışı bahis, suç örgütleri ve kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.

