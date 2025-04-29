Bitlis'te 'Fermuar Sistemi İle Acil Durum Araçlarına Yol Ver' Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bitlis'te trafikte acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi çerçevesinde bir tatbikat düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Alperen Şahin, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Muhammed Kızılkaya ve Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Ozan Sirek koordinatörlüğünde gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği Rahva kara yolunda yoğun trafik oluşturulmasıyla başladı.

Tatbikat sırasında sürücülere, hem sağ hem de sol şeritteki araçlarıyla kenara çekilerek orta şeridi ambulansların geçişi için nasıl boş bırakacakları öğretildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Güzeltaş, bu tatbikatın, sürücülerde farkındalık oluşturmak ve acil durum araçlarına yol verilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile bu duruma dikkati çekmeye çalıştıklarını ifade eden Güzeltaş, "Bu sadece bir trafik kuralı değil, aynı zamanda insan hayatına verilen değerin bir göstergesi. Unutulmamalı ki ambulansa değil, yaşama yol veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bitlis'te trafikte acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında tatbikat yapıldı.

Bitlis'te trafikte acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında tatbikat yapıldı.