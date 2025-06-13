Bitlis'te Öğrenciler Atık Malzemelerle Kuş Yuvası Yaptı

Öğrencilerden Çevre Dostu Proje

Bitlis'inde 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, atık malzemelerden kuş yuvaları yaparak çevre dostu bir projeye imza attı. Atık su bidonları ve çeşitli malzemeler kullanarak tasarladıkları 30 kuş yuvasını, Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara astılar.

Sıfır Atık Projesi’ne Destek

Öğrencilerin bu çalışması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi’ne destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. Teknoloji ve tasarım dersi kapsamında hayata geçirilen projeyle öğrenciler, çevre bilincini geliştirdiler.

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Teşekkür

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında övgü dolu sözler söyledi. Tanğlay, "Birbirinden güzel kuş yuvaları yapmışlar. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Sıfır Atık Projesi’ne destek veren okullara ve öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Duyarlı Bir Adım

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Muhammed Özdoğan, bu projeyle öğrencilerin ekip çalışması, çevreye duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazandıklarını ifade etti. Öğrencilerden Kevser Koçyiğit de, "Plastik atıklardan bir haftada 30 yuva yaptık ve bunları ağaçlara astık. İnşallah Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan bu projemizi görür ve onunla konuşuruz." diyerek proje başarısını dile getirdi.

Bitlis'te 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, atık su bidonu ve çeşitli malzemelerle yaptıkları kuş yuvalarını Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara yerleştirdi. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, programa katıldı.

Bitlis'te 8 Ağustos Ortaokulu öğrencileri, atık su bidonu ve çeşitli malzemelerle yaptıkları kuş yuvalarını Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara yerleştirdi. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, programa katıldı.