DOLAR
38,48 0,18%
EURO
43,84 0,83%
ALTIN
4.091,2 0,33%
BITCOIN
3.625.208,1 0,65%

Bitlis'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı

Bitlis'te meydana gelen otomobil-minibüs kazasında 8 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 20:14
Bitlis'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı

Bitlis'te Otomobil ve Minibüs Çarpışması

Bitlis'te, Batarya Kavşağı mevkisinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza, 13 AGA 49 plakalı otomobil ile 13 S 0097 plakalı minibüsün çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Bitlis'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrardan ulaşıma açıldı.

Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Türkiye İçin Yeni Anayasa Üzerinde Toplandı
2
Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!
3
Bitlis'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı
4
Aksaray'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Artıyor
6
Vali Gül, ICARUS Elektrikli Yarış Aracının Tanıtım Törenine Katıldı
7
Samsun'da Heyelan Faciası: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti, İstasyon Müdürü Gözaltında

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı