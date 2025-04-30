Bitlis'te Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı

Bitlis'te Otomobil ve Minibüs Çarpışması

Bitlis'te, Batarya Kavşağı mevkisinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza, 13 AGA 49 plakalı otomobil ile 13 S 0097 plakalı minibüsün çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Bitlis'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrardan ulaşıma açıldı.

Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bitlis'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.