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Bitlis'te Polis Özel Harekat Timlerinin Gerçekçi Tatbikatları

Bitlis'te PÖH timleri, kaçırma ve rehin alma senaryolarına hazırlıklı olmak için tatbikatlar düzenliyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:05
Bitlis'te Polis Özel Harekat Timlerinin Gerçekçi Tatbikatları

Gerçeği Aratmayan Tatbikatlar

Bitlis'te, Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, kentte meydana gelebilecek olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek amacıyla gerçeğe yakın tatbikatlar gerçekleştiriyor. PÖH, huzur ve güven ortamını sağlamak için terörle mücadele ve diğer yasa dışı oluşumlara karşı etkin bir biçimde görev alıyor.

Eğitim ve Çalışmalar

PÖH timleri, fiziksel ve psikolojik yeterliliklerini artırmak için meskun mahal, kırsal alan, kesin nişancılık, kaçırma ve rehine kurtarma gibi çeşitli alanlarda eğitimler alıyor. Bu süreçte, gelişen teknolojiyi de takip ederek kendilerini yeniliyorlar.

Kaçırma ve Rehin Alma Senaryosu

Son yapılan tatbikatta, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılan yolcuların kurtarılması hedeflendi. Bitlis çevre yolunda durdurulan bir otobüste, rehin alınan yolcuların serbest bırakılması için operasyon başlatıldı. Silahlı saldırgan etkisiz hale getirilirken, kurtarılan vatandaşlar sağlık ekipleri aracılığıyla hastaneye sevk edildi.

Destek Ekipleri

Tatbikata 112 Acil Sağlık ve Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün PÖH Şube Müdürü, PÖH timlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 'çelik bileği' olduğunu vurguladı. Timlerin, her türlü ulaşım aracında meydana gelebilecek rehin alma olaylarına karşı düzenli olarak eğitim aldığını ifade etti.Eğitimlerin Başarıyla Uygulanması

Şube Müdürü, “Timlerimiz, yıl boyunca yapılan eğitimlerin uygulanması noktasında bugün kara ulaşım araçlarına yönelik gerçekleştirilen tatbikat planını başarıyla sonuçlandırmıştır. PÖH, yasalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ortaç Şekeroğlu'nun direktifleri doğrultusunda suç ve şer odaklarının korkulu rüyası olmaya devam edecektir,” dedi.

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