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Bitter Çikolata Tüketiminin Tip 2 Diyabet Riskini Azalttığı Belirlendi

Bitter çikolata tüketimi, tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabilir. Araştırma, BMJ'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 08:37
Bitter Çikolata Tüketiminin Tip 2 Diyabet Riskini Azalttığı Belirlendi

Bitter Çikolata, Tip 2 Diyabet Riskini Azaltıyor

İngiliz tıp dergisi The British Medical Journal'de yayımlanan bir araştırma, haftada 5 ya da daha fazla porsiyon bitter çikolata tüketmenin tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın Detayları

Çin ve ABD'deki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen "Çikolata tüketimi ve tip 2 diyabet riski" başlıklı çalışma, 1986-2021 yılları arasında yaklaşık 192 bin 28 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Bu çalışmada, çikolata tüketiminin tip 2 diyabet üzerinde etkileri ile ilgili önemli bulgular elde edildi.

Toplamda 111 bin 654 kişi üzerinde yapılan ikinci gruptaki çalışmada ise sütlü ve bitter çikolata türlerinin etkileri incelendi. Çalışma sonucunda tip 2 diyabetin yalnızca 18 bin 862 kişide ortaya çıktığı ve diğer grupta 4 bin 771 kişinin bu hastalığa yakalandığı belirtildi.

Herhangi bir çikolata tüketen bireylerde tip 2 diyabet riskinin, hiç çikolata yemeyenlere göre yüzde 10 oranında daha az olduğu kaydedildi. Ancak, sütlü çikolatanın tip 2 diyabet üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığı sonucuna varıldı.

Bitter Çikolatanın Faydaları

Araştırmaya göre, bitter çikolatanın içeriğindeki proteinler sayesinde ödem azaltma, kalp ve damar sağlığını koruma gibi faydaları bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, antioksidan özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Katılımcıların diyetlerinin her 4 yılda bir güncellendiği ve düzenli olarak kilo, fiziksel aktivite ile beslenme alışkanlığı bilgileri toplandığı belirtildi. Araştırmada, bitter çikolata tüketimindeki her haftalık doz artışının tip 2 diyabet riskini ek olarak yüzde 3 oranında azalttığı vurgulandı.

Daha Fazla Araştırmaya İhtiyaç Var

Çalışmanın sonuçları, bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, bu bulguların doğrulanması için daha fazla kontrollü çalışmanın yapılması gerektiği vurgulandı.

Araştırmada, dünya genelinde 2019 yılında tip 2 diyabete yakalananların sayısının 463 milyon olduğu, bu sayının 2045 yılında 700 milyona ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

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