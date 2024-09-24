Blinken, Kongreye Yardım Engellemiyor Raporu Sundü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kongreye Raporu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'ye sunduğu raporda, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemediğini bildirdi.

USAID ve Dışişleri Bakanlığı Raporu

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile Dışişleri Bakanlığı'nın birimleri, nisan ayında hazırladıkları iki ayrı raporda, "İsrail'in Gazze'ye insani yardımları kasıtlı olarak engellediği" sonucuna vardı. Ancak, Blinken, 10 Mayıs'ta Kongreye sunduğu bildirimde bu iddiaların aksine, "İsrail hükümetinin insani yardımları engellediği veya sınırladığı değerlendirilmiyor" ifadesini kullandı.

USAID Raporunda Sert Eleştiriler

ProPublica tarafından ulaşılan USAID'in 17 sayfalık raporunda, İsrail'in insani yardım çabalarını nasıl engellediğine dair detaylı örnekler yer aldı. USAID Başkanı Samantha Power, "Gazze'deki açlığın, İsrail'in ABD insani yardımlarını kasıtlı olarak reddetmesiyle sonuçlandığını" belirtti. Raporda, gazze bölgesindeki insani kriz, "dünyadaki en kötü insani felaketlerden biri" olarak değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı ve İç Yazışmalar

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu, Blinken'a gönderdiği raporda, İsrail'in Gazze'ye yardımları engellediğini vurgulayarak, askeri yardımın dondurulması gerektiğini ifade etti. Ancak Dışişleri Bakanlığı içerisindeki bazı müzakerelerin sonucunda yardımın gönderilmesine onay verildi.

Biden Yönetiminin Tutumu

ABD Başkanı Joe Biden, bazı Demokrat Kongre üyelerinin eleştirileri üzerine, Dışişleri Bakanlığının bir rapor sunması gerektiğini belirtmişti. Buna göre Blinken, Kongreye sunduğu raporda İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemediği sonucuna ulaştı.