BM'den İsrail'e UNRWA Uyarısı: Uluslararası Hukuka Aykırı

BM'den Ciddi Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 30 Ocak'a kadar ajansın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki binalarını boşaltmasını istemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. UNRWA, bu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in verdiği emrin Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklar Genel Sözleşmesi ile bağdaşmadığını vurguladı.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, "Bu emir, BM üyesi devletlerin uluslararası hukuk yükümlülüklerine aykırıdır" ifadesine yer verildi. UNRWA, İsrail'in bu sözleşmeyi çekincesiz imzaladığını ve bu kredibilitenin iç hukukta da yürürlüğe girdiğini belirtti. “Bu hükümler, İsrail devletini Birleşmiş Milletler binalarına saygı göstermeye zorunlu kılmaktadır” şeklinde ifadeler kullanıldı.

Mülk Koruma Vurgusu

İlgili açıklamada, tüm BM binalarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca ayrıcalık ve dokunulmazlıklara sahip olduğunun altı çizildi. “Doğu Kudüs dahil olmak üzere UNRWA mülkleri ve varlıkları, arama, el koyma, müsadere, kamulaştırma gibi her türlü müdahaleden muaf” denildi.

İddialara Yanıt

İsrail makamlarının UNRWA’nın binaları işgal etmeye hakkı olmadığı yönündeki iddiaları ise “temelsiz” olarak değerlendirildi. UNRWA, hükümetin bu konuya bakışının, ajansın tesislerini ve personelini riske attığını iddia etti.

UNRWA açıklamasının devamında, “İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşimlerini genişletme amacında olduğu” vurgulandı ve İsrail devletinin UNRWA'nın mülklerine saygı göstererek uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyması gerektiği belirtildi.

İsrail Temsilcisinin Açıklamaları

Öte yandan, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, UNRWA'nın en geç 30 Ocak'ta Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırmak ve tüm tesislerini boşaltmak zorunda olduğunu ifade etti.