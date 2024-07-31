BM'den İsrail'in Beyrut'a Saldırısına Sert Tepki

BM'den Derin Endişe Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgelerindeki yoğun nüfuslu alanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıdan dolayı derin bir endişe duyduğunu bildirdi.

Sözcü Dujarric'ten Açıklama

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Saldırı ile ilgili detayların netleşmesini beklediklerini ifade eden Dujarric, tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Açıklamada, gerginliğin daha fazla tırmandırılmaması gerektiği vurgulandı ve tarafların ayrıca uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

Güvenlik Konseyi Kararına Atıf

BM, tarafların Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ''tam anlamıyla'' uygulamasının önemini vurguladı. Çatışmalara derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in Saldırısı ve Sonuçları

İsrail, Beyrut'un güney bölgesindeki Hizbullah Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı gerçekleştirerek bölgedeki sivil alanları hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu saldırıda üç kişi hayatını kaybetmiş, 74 kişi ise yaralanmıştır. Ayrıca, İsrail medyası, saldırının hedefinin Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden biri olan Fuad Şükür olduğunu iddia etmiştir.