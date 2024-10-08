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BM'den Nijerya Sel Mağdurlarına 1,8 Milyon Dolar Destek

Birleşmiş Milletler, Nijerya'daki sel felaketinden etkilenenler için 1,8 milyon dolarlık destek sağladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 14:40
BM'den Nijerya Sel Mağdurlarına 1,8 Milyon Dolar Destek

BM, Nijerya'daki Sel Kurbanları İçin Acil Yardım Oranı Artırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Nijerya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen kişilere destek sağlamak amacıyla 1,8 milyon dolarlık yardım onayladı.

Sel Felaketi ve Etkileri

IOM Nijerya Misyonu Şefi Paola Pace, yaptığı açıklamada, sel felaketlerinin geniş bir kitleyi olumsuz etkilediğini belirtti. Pace, "Önceliğimiz, selden etkilenen bireylere acil yardım sunmak ve onların temel hizmetlere erişimini sağlamak. Ayrıca, yaşamlarını yeniden inşa etmeleri için gerekli kaynakları sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Nijerya'daki Durum

Pace, yardımın Borno, Benue, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yaşayan 180 binden fazla kişiyi kapsayacağını açıkladı. Ülke genelinde bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti ve 1,2 milyondan fazla kişi etkilendi.

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