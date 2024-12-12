BM Genel Kurulu'ndan Gazze İçin Ateşkes Talebi

BM Genel Kurulu'ndan Tarihi Karar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de derhal kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlanması ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

Ateşkes ve Esirlerin Serbest Bırakılması

Bu önemli adım, bölgedeki gerginliklerin azaltılması ve insan hayatının korunması açısından kritik bir öneme sahip. Karar tasarısı, uluslararası toplumu bir araya getirerek barışın sağlanması için çağrıda bulunuyor.

BM'nin bu girişimi, insani kriz ortamının derinleşmesine karşı bir duruş sergilerken, dünya genelinde barış ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini gösteriyor.