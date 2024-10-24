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BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de İşgalin Sona Ermesini Talep Etti

Guterres, Gazze'de işgalin sona ermesi ve iki devletli çözüm için uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:43
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de İşgalin Sona Ermesini Talep Etti

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki işgalin sona erdirilmesi ve iki devletli bir çözümün sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, BRICS Liderler Zirvesi çerçevesinde Kazan şehrinde yapılan "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında yapıldı.

BRICS ve Küresel İş Birliğine Dikkat

Guterres, BRICS'in dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil ettiğine dikkat çekerek, bu grup içerisinde çok taraflılık ve uluslararası sorunların çözümü konusundaki bağlılığın önemine vurgu yaptı. "Küresel zorlukların üstesinden gelmek için uluslararası bir aile olarak hareket etmemiz gerekir," diyerek ülkelerin iş birliğinin gerekliliğini ifade etti.

Uluslararası Mali Reform Gerekliliği

Genel Sekreter, günümüzdeki uluslararası finans sisteminin birçok kırılgan ülkeye yeterli desteği sunmadığını belirterek, mevcut sistemin "modası geçmiş, etkisiz ve adil olmayan" yönlerinin değiştirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, "barış mekanizmasının" güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Guterres, Gazze'de derhal bir ateşkes sağlanması gerektiğini, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların engellenmeden ulaştırılması gerektiğini bildirdi. Ayrıca, dünya genelinde barışa olan ihtiyacın altını çizdi.

BM Genel Kurulu'ndan Karar

Guterres, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karara atıfta bulunarak, işgalin sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm için geri dönüşü olmayan bir ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanında, Lübnan'da BM Güvenlik Konseyi'nin 1071 sayılı kararının uygulanması gerektiğinin de altını çizdi.

BMGK'nın 1701 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasında bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasını öngörüyor. Ancak, 2000 yılından bu yana bu bölge Hizbullah tarafından kontrol ediliyor.

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