BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye Yaptırımları Gözden Geçirilmeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin yeniden inşası için yaptırımların gözden geçirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:15
BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye Yaptırımları Gözden Geçirilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek olunması gerektiğinin altını çizerek, uluslararası toplumu bu ülkeye uygulanan yaptırımları gözden geçirmeye davet etti.

Guterres, Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı açılışında video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Suriye'nin "bir dönüm noktasında olduğunu" belirtti. Suriyelilerin barışçıl, müreffeh ve kapsayıcı bir gelecek hayalini gerçekleştirebilmek için tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğunu vurguladı.

2011 yılından bu yana sürdürülen iç savaşın Suriye ekonomisine verdiği zarar 800 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Guterres, ülkenin kritik altyapısının harabeye döndüğünün altını çizerken, ülke içindeki ve komşu ülkelerde yaşayan milyonlarca Suriyelinin gıda, barınma, temel hizmetler ve geçim kaynağı sağlama konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Genel Sekreter, insanların üçte ikisinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu durumun Suriye'yi dünyanın en büyük insani krizlerinden biri haline getirdiğini vurguladı. Ancak, insani müdahale için ayrılan fonların yetersiz kalmaya devam ettiğini kaydetti. Guterres, uluslararası toplumun bu kritik dönemde insani yardım desteğini genişletmesi ve fon kesintilerini yeniden gözden geçirerek Suriye'nin geleceğine yatırım yapmanın gerekliliğini dile getirdi.

Suriye'ye yönelik yaptırımlar ve diğer kısıtlamaların ele alınmasının, ülkenin toparlanmasına yardımcı olacağına dikkat çeken Guterres, "Suriyelilere hizmet eden, onları yansıtan ve koruyan kurumların oluşturulması, düzenli ve kapsayıcı bir siyasi geçişin sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi gerekir." dedi.

Son olarak Guterres, BM'nin Suriye'nin yeniden inşa ve siyasi geçiş sürecine desteğini teyit ederek, "Özgür, müreffeh ve barışçıl bir geleceğe doğru yolculuklarında bu önemli adımları atarken Suriye halkına yardımcı olmak için birlikte çalışalım." ifadesini kullandı.

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