BM Heyetinden AFAD'a Resmi Ziyaret: İşbirliği Vurgulandı

BM Heyetinden AFAD'a Ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ı ziyaret etti. AFAD'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ülke Temsilcisi Monica Merino, Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Stephen Cahill ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Program Koordinatörü Altin Malaj'ın, AFAD Başkanı Okay Memiş'e nezaket ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

İşbirliği ve Ortak Vizyon

Açıklamada, Türkiye ile AFAD'ın afet yönetimi ve insani yardım alanlarındaki küresel liderliğinin vurgulandığı belirtildi. Ayrıca, BM ve AFAD arasındaki işbirliği konularının da görüşmede değerlendirildiği aktarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) ziyaret etti. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi (sol 3), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ülke Temsilcisi Monica Merino, Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Stephen Cahill ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Program Koordinatörü Altin Malaj'ın, AFAD Başkanı Okay Memiş'e (ortada) nezaket ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) ziyaret etti. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi (sol 3), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ülke Temsilcisi Monica Merino, Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Stephen Cahill ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Program Koordinatörü Altin Malaj'ın, AFAD Başkanı Okay Memiş'e (ortada) nezaket ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.