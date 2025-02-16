BM: İnsani Yardım Görevlileri MSC 2025'ten Endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, insani yardım görevlilerinin Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) sırasında yaşanan tartışmalardan büyük bir endişe duyduğunu ifade etti.

Grandi, MSC 2025 ile ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "İnsani yardım görevlileri, bu yıl Münih Güvenlik Konferansı'nda gerçekleşen tartışmalardan en çok endişe duyanlar arasında yer alıyor." dedi.

Ayrıca, Grandi, dünyayı krizlerden en çok etkilenenlerin bakış açısından gördüklerini vurguladı. Uluslararası işbirliğinin azalması durumunda, bunun herkes için daha fazla can kaybı, sefalet ve güvensizlik anlamına geleceğini belirtti.