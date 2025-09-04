BM: İsrail Gazze'ye İnsani Yardımları Engelliyor, Geciktiriyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini engellediğini ve geciktirdiğini açıkladı.

Yardımların Engellenmesi ve Gecikmeler

Dujarric, 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında planlanan 86 yardım girişiminden yalnızca 50'sine izin verildiğini belirtti. Onaylanan insani yardım faaliyetlerinin tamamlanmasının saatler sürdüğü, ekiplerin ise genellikle tehlikeli, sıkışık ya da geçilemez yollarda beklemek zorunda kaldığı ifade edildi.

Askeri Operasyonlar ve Yerinden Edilme

Gazze Şehri ile kuzeyindeki çevre mahallelerde İsrail ordusunun kara operasyonlarının yoğunlaştığına dikkat çeken Genel Sekreter Sözcüsü, bu durumun daha fazla yerinden edilmeye yol açtığını vurguladı.

Su, Sanitasyon ve Sağlık Riski

Dujarric, Gazze'nin kuzeyinde koşulların kötüleşmesi halinde yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet veren az sayıdaki su ve sanitasyon tesisinin faaliyetlerinin tehlikeye girebileceği konusunda uyardı.

Birçok Filistinlinin ishal ve cilt hastalıkları gibi suyla ilişkili rahatsızlıklardan şikayet ettiği belirtilirken, Dujarric halkın yağmur mevsimi öncesinde acilen barınak, temel ihtiyaç malzemeleri ve hijyen ürünlerine ihtiyaç duyduğunu; bazı kişilerin eşyalarını diş macunuyla veya kumla yıkamak zorunda kaldığını aktardı.

Batı Şeria İlhakı Konusunda BM'nin Tutumu

BM Sözcüsü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak edeceği yönündeki haberleri takip ettiklerini söyledi. Dujarric, Batı Şeria'nın ilhakına karşı BM'nin duruşunun değişmediğini ve sarsılmaz olduğunu belirterek bunun uluslararası hukuka aykırı olacağını ve iki devletli çözümü daha da zorlaştıracağını ifade etti.