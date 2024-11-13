BM: İsrail, Gazze'ye Yardım Sevkiyatını Yeniden Engelledi

BM'den Şok Açıklama: Yardım Sevkiyatı Engellendi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in dün ve bugün Gazze'nin kuzeyine yönelik olarak planlanan insani yardım sevkiyatlarını engellediğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani duruma dair kritik bilgiler paylaştı.

Yardım Planı Reddedildi

Dujarric, BM'nin dün ve bugün gerçekleştirmeyi amaçladığı yardım sevkiyatlarının Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya gibi bölgelere gıda ve su taşımayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, çocuklara yönelik de destek sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Söz konusu açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik olarak daha önce planlanan 6 insani yardım misyonunu engellediği belirtildi. Dujarric, BM'nin bu bölgeye gıda, su ve sağlık hizmeti götürmeye yönelik her girişiminin bu ay boyunca engellendiğini ya da iptal edildiğine dikkat çekti.

Yeni Başvuru Yapıldı

BM, hayat kurtarıcı yardım gönderme girişimleri için yeniden İsrailli yetkililere başvuru yaptığını duyurdu. Gazze'deki insani durumun nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.