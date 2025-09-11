BM: İsrail'in Doha'ya Hava Saldırısı Dünyayı Şok Etti

DiCarlo'dan Güvenlik Konseyi'ne Sert Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırının dünyayı şoke ettiğini açıkladı.

DiCarlo, "Orta Doğu'da durum" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

Toplantının bağlamını özetleyen DiCarlo, "Orta Doğu'daki şiddetin kapsamının giderek genişlediği ve bölgesel güvenlik ve istikrarı daha da tehdit ettiği bir dönemde" Konseyin bir araya geldiğini belirtti. DiCarlo sözlerine şunları ekledi: "İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırıları dünyayı şok etti. Bu, özellikle Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin son ABD teklifini görüşmek üzere toplandığı bildirilen kişileri hedef aldığı için endişe verici bir tırmanıştı."

DiCarlo, barışı sağlama ve çatışma çözümünde değerli bir ortak olan Katar da dahil olmak üzere, herhangi bir ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki İsrail saldırılarının yakında ikinci yılını dolduracağını hatırlatan DiCarlo, bu süreçte çoğu sivil on binlerce kişinin öldüğünü, Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun kötüleşmeye devam ettiğini söyledi.

DiCarlo, "Bu dönemde İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'i de içeren bölge genelinde tehlikeli tırmanışlar yaşandı. İsrail'in Doha'ya saldırısı, bu yıkıcı çatışmada potansiyel olarak yeni ve tehlikeli bir sayfa açıyor ve bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ediyor."

Katar'ın Gazze'de ateşkes için yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren DiCarlo, Katar'a kararlılığı ve yapıcı diplomasisi için teşekkür etti. DiCarlo, "Ne yazık ki, İsrail'in eylemleri taraflarla devam eden müzakerelerin zirvesinde gerçekleşti. Arabuluculuk ve diyalog çalışmalarını baltalayan her türlü eylem, çatışma çözümü için güvendiğimiz mekanizmalara olan güveni zayıflatır."

DiCarlo, müzakere ve arabuluculuk kanallarının bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizerek, Orta Doğu'daki krizlere yönelik kalıcı ve adil çözümlere daha fazla şiddet ve çatışma ile ulaşılamayacağını kaydetti.