BM: İsrail'in Doha'ya Hava Saldırısı Dünyayı Şok Etti

BM yetkilisi Rosemary DiCarlo, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği hava saldırısının dünyayı şoke ettiğini ve bölgesel tırmanışa yol açtığını söyledi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:25
BM: İsrail'in Doha'ya Hava Saldırısı Dünyayı Şok Etti

BM: İsrail'in Doha'ya Hava Saldırısı Dünyayı Şok Etti

DiCarlo'dan Güvenlik Konseyi'ne Sert Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırının dünyayı şoke ettiğini açıkladı.

DiCarlo, "Orta Doğu'da durum" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

Toplantının bağlamını özetleyen DiCarlo, "Orta Doğu'daki şiddetin kapsamının giderek genişlediği ve bölgesel güvenlik ve istikrarı daha da tehdit ettiği bir dönemde" Konseyin bir araya geldiğini belirtti. DiCarlo sözlerine şunları ekledi: "İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırıları dünyayı şok etti. Bu, özellikle Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin son ABD teklifini görüşmek üzere toplandığı bildirilen kişileri hedef aldığı için endişe verici bir tırmanıştı."

DiCarlo, barışı sağlama ve çatışma çözümünde değerli bir ortak olan Katar da dahil olmak üzere, herhangi bir ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki İsrail saldırılarının yakında ikinci yılını dolduracağını hatırlatan DiCarlo, bu süreçte çoğu sivil on binlerce kişinin öldüğünü, Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun kötüleşmeye devam ettiğini söyledi.

DiCarlo, "Bu dönemde İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'i de içeren bölge genelinde tehlikeli tırmanışlar yaşandı. İsrail'in Doha'ya saldırısı, bu yıkıcı çatışmada potansiyel olarak yeni ve tehlikeli bir sayfa açıyor ve bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ediyor."

Katar'ın Gazze'de ateşkes için yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren DiCarlo, Katar'a kararlılığı ve yapıcı diplomasisi için teşekkür etti. DiCarlo, "Ne yazık ki, İsrail'in eylemleri taraflarla devam eden müzakerelerin zirvesinde gerçekleşti. Arabuluculuk ve diyalog çalışmalarını baltalayan her türlü eylem, çatışma çözümü için güvendiğimiz mekanizmalara olan güveni zayıflatır."

DiCarlo, müzakere ve arabuluculuk kanallarının bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizerek, Orta Doğu'daki krizlere yönelik kalıcı ve adil çözümlere daha fazla şiddet ve çatışma ile ulaşılamayacağını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri