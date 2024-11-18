DOLAR
34,61 -0,5%
EURO
36,7 -1,19%
ALTIN
2.905,3 -2,39%
BITCOIN
3.132.549,99 -0,99%

BM: İsrail'in Yardım Konvoyu Değişikliği Sonrası Gazze'de Yağmalar Gerçekleşti

BM, İsrail'in yardım konvoyu rotasını değiştirmesinin ardından 109 konvoyun yağmalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:55
BM: İsrail'in Yardım Konvoyu Değişikliği Sonrası Gazze'de Yağmalar Gerçekleşti

BM: Gazze'de Yardım Konvoyları Yağmalandı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail yetkililerinin son anda yardım konvoyunun sevkiyatını öne alması ve rotasını değiştirmesi sonrasında 109 yardım konvoyunun yağmalandığını duyurdu.

Yeni Araç Rotaları Sorunlar Yarattı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Normalde 17 Kasım için planlanan sevkiyatın İsrailli yetkililer tarafından son anda 16 Kasım'a alındığını belirten Dujarric, "Yardım konvoyları, İsrail tarafından farklı, bilinmeyen ve alışkın olunmayan bir yola yönlendirildi." dedi.

Yardım Dağıtımında Güvenlik Sorunları

Dujarric, Dünya Gıda Örgütü'ne ait 109 yardım konvoyunun Gazze'de yağmalandığını, yalnızca 11 konvoyun depolara ulaşabildiğini ifade etti. "Tüm yardım sevkiyatının güvenli ve özgürce yapılmasına yönelik çağrılarımıza rağmen bu olay gerçekleşti. Çağrılarımız duymazdan geliniyor." diye ekledi.

Güvenlik Sorunlarına Dikkat Çekildi

Olayın, Gazze'ye yardım sevkiyatına ilişkin ciddi sıkıntıları gözler önüne serdiğini vurgulayan Dujarric, güvenlik sorunlarının acilen ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Yardım konvoylarının sevkiyatı için İsrailli yetkililerle birlikte çalışmak durumunda olduklarını belirten Dujarric, konvoylara ilave korunma hizmetinin sağlanmadığını da dile getirdi.

Toplumun Rolü

Dujarric, "Bizim için en iyi koruma toplumdan gelir. Her gün yeterli yardımın geleceğinden emin olan insanlar bize en iyi korumayı sağlar." ifadeleriyle durumun önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD, Batı Şeria'da Toprak Gasplarına Yaptırım Uyguladı
2
Trump, Düzensiz Göçmenlerin Toplu Sınır Dışı Edileceğini Açıkladı
3
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı, Ulaşım Aksadı
4
Van'da Kaya Parçası Düşmesi: Bir Çoban Hayatını Kaybetti
5
Enerji Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü: Rekor Gelir Hedefleri ve Eleştiriler
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile Görüştü
7
Güney Kore'den İsrail'e Yerleşim Faaliyetlerini Durdurma Çağrısı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme