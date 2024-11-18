BM: İsrail'in Yardım Konvoyu Değişikliği Sonrası Gazze'de Yağmalar Gerçekleşti

BM: Gazze'de Yardım Konvoyları Yağmalandı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail yetkililerinin son anda yardım konvoyunun sevkiyatını öne alması ve rotasını değiştirmesi sonrasında 109 yardım konvoyunun yağmalandığını duyurdu.

Yeni Araç Rotaları Sorunlar Yarattı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Normalde 17 Kasım için planlanan sevkiyatın İsrailli yetkililer tarafından son anda 16 Kasım'a alındığını belirten Dujarric, "Yardım konvoyları, İsrail tarafından farklı, bilinmeyen ve alışkın olunmayan bir yola yönlendirildi." dedi.

Yardım Dağıtımında Güvenlik Sorunları

Dujarric, Dünya Gıda Örgütü'ne ait 109 yardım konvoyunun Gazze'de yağmalandığını, yalnızca 11 konvoyun depolara ulaşabildiğini ifade etti. "Tüm yardım sevkiyatının güvenli ve özgürce yapılmasına yönelik çağrılarımıza rağmen bu olay gerçekleşti. Çağrılarımız duymazdan geliniyor." diye ekledi.

Güvenlik Sorunlarına Dikkat Çekildi

Olayın, Gazze'ye yardım sevkiyatına ilişkin ciddi sıkıntıları gözler önüne serdiğini vurgulayan Dujarric, güvenlik sorunlarının acilen ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Yardım konvoylarının sevkiyatı için İsrailli yetkililerle birlikte çalışmak durumunda olduklarını belirten Dujarric, konvoylara ilave korunma hizmetinin sağlanmadığını da dile getirdi.

Toplumun Rolü

Dujarric, "Bizim için en iyi koruma toplumdan gelir. Her gün yeterli yardımın geleceğinden emin olan insanlar bize en iyi korumayı sağlar." ifadeleriyle durumun önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.