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BM: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 34 Filistinliyi Öldürdü, 6'sı Çocuk

BM, bu ay İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarında 34 Filistinli, 6'sı çocuk olmak üzere hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:18
BM: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 34 Filistinliyi Öldürdü, 6'sı Çocuk

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bu ay gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 34 olarak belirlendiğini açıkladı. Bu ölümler arasında 6 çocuk bulunuyor.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki Durum

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail ordusunun özellikle Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Geçen Haftaki Saldırılar

Ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırılarda 17 Filistinlinin yaralandığı ve birçok ev ile aracın zarar gördüğü belirtiliyor.

Hareket Kısıtlamaları ve Kontrol Noktaları

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'da bazı yolları kapatması ve kontrol noktaları kurmasının Filistinlilerin hareketlerini kısıtladığına dikkat çekildi. Bu olumsuz durumun, Filistinlilerin işlerine gitmelerini dahi zorlaştırdığı ifade edildi.

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