BM Mukim Koordinatörü Ahonsi, 'BM ve Afrika' Seminerinde Kritik Açıklamalarda Bulundu

Ankara'da 'BM ve Afrika' Konulu Seminar

Başkent Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin katıldığı "Birleşmiş Milletler ve Afrika: İşbirliği ve Kalkınma Dinamikleri" başlıklı seminer gerçekleştirildi. Seminer, Afrika Kültür Evi'nde düzenlenirken, Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.

Afrika Kültür Evi'nde Önemli Görüşler

Zeliha Sağlam, Ahonsi'yi Ankara'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Afrika Kültür Evi hakkında bilgileri katılımcılarla paylaştı. Ahonsi, dinleyicileri BM'nin işleyişi hakkında bilgilendirerek, "İnsan haklarından söz etmeden BM hakkında konuşmak mümkün değil. Ancak insan hakları yalnızca sivil ve politik özgürlüklerle sınırlı değil, aynı zamanda kalkınma ile de doğrudan ilişkilidir." dedi.

BM ve Üye Devletler Üzerine Eleştiriler

Ahonsi, üye devletlerin belirli kurallara saygı göstermemesi halinde BM'nin etkinliğinin azalacağını, “Bugün BM, küresel platformda çözümleyemediği birçok sorunla karşı karşıya çünkü bazı devletler belirlenen kurallara uymuyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hukukun üstünlüğü olmadan etkili bir BM'nin var olamayacağını vurguladı.

Çatışmalar ve İnsan Hakları İhlalleri

Gazze, Ukrayna, Sudan ve Somali gibi çatışma bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çeken Ahonsi, “Hukukun üstünlüğü bir kez çöktüğünde, tahmin dahi edilemeyecek büyüklükte insan hakları ihlallerine yol açar.” dedi. Afrika'nın çeşitli çatışmalardan etkilendiğini belirten Ahonsi, bu durumun kalkınma için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Rolü

Ahonsi, Türkiye'nin Afrika'daki çatışmaları çözme konusundaki olumlu rolüne vurgu yaparak, “Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki potansiyel çatışmada üstlendiği rolü takdir etmek önemlidir.” diye konuştu. Türkiye'nin çok taraflılığa bağlılık durumunu da dile getiren Ahonsi, “Türkiye, BM ile ilgili sorunlara rağmen hiçbir zaman 'BM'yi istemiyoruz' demedi, aksine reform talep etti.” ifadelerini kullandı.

Soru-Cevap Bölümü ve Hediye Takdimi

Seminerin ardından gerçekleşen soru-cevap kısmında Ahonsi, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Program sonunda Zeliha Sağlam, BM Mukim Koordinatörü Ahonsi'ye bir hediye takdim etti.

Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin katılımıyla "Birleşmiş Milletler ve Afrika: İşbirliği ve Kalkınma Dinamikleri" semineri düzenlendi. Afrika Kültür Evi'nde gerçekleştirilen seminere, Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin katılımıyla "Birleşmiş Milletler ve Afrika: İşbirliği ve Kalkınma Dinamikleri" semineri düzenlendi. Afrika Kültür Evi'nde gerçekleştirilen seminere, Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.