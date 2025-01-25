DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.743.024,85 0,24%

BM Mukim Koordinatörü Ahonsi, 'BM ve Afrika' Seminerinde Kritik Açıklamalarda Bulundu

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi, Ankara'da düzenlenen seminerde Afrika'nın kalkınması için önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:59
BM Mukim Koordinatörü Ahonsi, 'BM ve Afrika' Seminerinde Kritik Açıklamalarda Bulundu

Ankara'da 'BM ve Afrika' Konulu Seminar

Başkent Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin katıldığı "Birleşmiş Milletler ve Afrika: İşbirliği ve Kalkınma Dinamikleri" başlıklı seminer gerçekleştirildi. Seminer, Afrika Kültür Evi'nde düzenlenirken, Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.

Afrika Kültür Evi'nde Önemli Görüşler

Zeliha Sağlam, Ahonsi'yi Ankara'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Afrika Kültür Evi hakkında bilgileri katılımcılarla paylaştı. Ahonsi, dinleyicileri BM'nin işleyişi hakkında bilgilendirerek, "İnsan haklarından söz etmeden BM hakkında konuşmak mümkün değil. Ancak insan hakları yalnızca sivil ve politik özgürlüklerle sınırlı değil, aynı zamanda kalkınma ile de doğrudan ilişkilidir." dedi.

BM ve Üye Devletler Üzerine Eleştiriler

Ahonsi, üye devletlerin belirli kurallara saygı göstermemesi halinde BM'nin etkinliğinin azalacağını, “Bugün BM, küresel platformda çözümleyemediği birçok sorunla karşı karşıya çünkü bazı devletler belirlenen kurallara uymuyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hukukun üstünlüğü olmadan etkili bir BM'nin var olamayacağını vurguladı.

Çatışmalar ve İnsan Hakları İhlalleri

Gazze, Ukrayna, Sudan ve Somali gibi çatışma bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çeken Ahonsi, “Hukukun üstünlüğü bir kez çöktüğünde, tahmin dahi edilemeyecek büyüklükte insan hakları ihlallerine yol açar.” dedi. Afrika'nın çeşitli çatışmalardan etkilendiğini belirten Ahonsi, bu durumun kalkınma için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Rolü

Ahonsi, Türkiye'nin Afrika'daki çatışmaları çözme konusundaki olumlu rolüne vurgu yaparak, “Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki potansiyel çatışmada üstlendiği rolü takdir etmek önemlidir.” diye konuştu. Türkiye'nin çok taraflılığa bağlılık durumunu da dile getiren Ahonsi, “Türkiye, BM ile ilgili sorunlara rağmen hiçbir zaman 'BM'yi istemiyoruz' demedi, aksine reform talep etti.” ifadelerini kullandı.

Soru-Cevap Bölümü ve Hediye Takdimi

Seminerin ardından gerçekleşen soru-cevap kısmında Ahonsi, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Program sonunda Zeliha Sağlam, BM Mukim Koordinatörü Ahonsi'ye bir hediye takdim etti.

Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin katılımıyla...

Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin katılımıyla "Birleşmiş Milletler ve Afrika: İşbirliği ve Kalkınma Dinamikleri" semineri düzenlendi. Afrika Kültür Evi'nde gerçekleştirilen seminere, Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin katılımıyla...

Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin katılımıyla "Birleşmiş Milletler ve Afrika: İşbirliği ve Kalkınma Dinamikleri" semineri düzenlendi. Afrika Kültür Evi'nde gerçekleştirilen seminere, Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu
2
Konya'daki Çöken Bina İçin Başsavcılıktan Önemli Açıklama
3
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mazbatasını Aldı ve Hedeflerini Açıkladı
4
Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı
5
Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı
6
Hatay'da Temel Kazısı Zarar Verdi, Bina Tahliye Edildi
7
Sudan'ın Faşir Şehrinde Hastaneye Dron Saldırısı: 70'ten Fazla Ölü

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler