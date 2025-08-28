BM Raportörleri Gazze İnsani Yardım Vakfı'ndaki Zorla Kaybetmeleri Kınıyor

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilen yardım dağıtım noktalarında Filistinli sivillerin zorla kaybedildiğine dair iddiaları kınadı ve sorumluları hesap vermeye çağırdı.

İddiaların İçeriği ve Tepki

Raportörlerin yazılı açıklamasında, "Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından yönetilen yardım dağıtım merkezlerinde gıda arayan ve açlıktan ölmek üzere olan Filistinli sivillerin zorla kaybedilmesini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada İsrailli yetkililer, zaten savunmasız bir nüfusa karşı işlenen bu suçlara son vermeye davet edildi.

Açıklamada ayrıca, "Temel gıda haklarını arayan açlıktan ölmek üzere olan sivilleri hedef alan zorla kaybetme haberleri sadece şok edici olmakla kalmıyor, aynı zamanda işkenceye de varıyor. Gıdaların, hedefli ve kitlesel kayıplar için bir araç olarak kullanılmasına artık son verilmeli." denildi.

Olay Yerine İlişkin İddialar

Raportörler, Gazze'nin Refah kentindeki yardım dağıtım merkezlerini ziyaret ettiklerini ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişinin zorla kaybedildiğine dair haberler alındığını bildirdi. Açıklamada, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın güvenli dağıtım merkezleri sağlama yükümlülüğüne vurgu yapıldı ve bu amaçla özel askeri güvenlik şirketleriyle anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Alınan bilgilere göre, İsrail ordusu yardım dağıtım noktalarında ve çevresinde faaliyet gösteriyor ve yardım arayan kişilerin zorla kaybedilmesinde doğrudan rol oynadığı iddia ediliyor.

Raportörler, yardım dağıtım noktalarında artan zorla kaybetme vakalarının bireylerin temel gıda yardımına erişimini engelleyeceğini, bunun da açlık riskini daha da yükselteceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu, özgürlüklerinden mahrum bıraktıkları kişilerin akıbeti ve nerede oldukları hakkında bilgi vermeyi reddediyor. Bu da zorla kaybetmelerin mutlak ve istisnasız yasağını açıkça ihlal ediyor. Uluslararası toplum, böylesine iğrenç suçların açıkça bir araya gelmesi karşısında sessiz kalamaz." ifadelerine yer verildi.

BM Özel Raportörleri ve Süreç

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları kapsamında görev yapıyor. Bu mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumu veya tematik insan hakları sorunlarını ele alan, bağımsız bilgi toplama ve izleme süreçleri olarak biliniyor.

Kurumun bünyesinde yer almayan bu özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasıyla ve bağımsız şekilde çalışmalarını sürdürüyor.