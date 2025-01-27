BM Raportörleri: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Tehlikeli Boyutlara Ulaşıyor

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Eleştirildi

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik artan saldırılarını eleştirerek, bunun Filistinlilere karşı tehlikeli bir tırmanış olduğuna dikkat çekti. Raportörler, bu bağlamda uluslararası toplumu Filistin halkının insan haklarını korumak için ilkeli eylemde bulunmaya çağırdı.

Artan Şiddet ve Sivil Kayıplar

Açıklamada, Batı Şeria'da ve özel olarak Cenin'de yaşanan ölümcül olayların korkunç boyutlara ulaştığına vurgu yapıldı. İsrail'in baskısının son bulmadığı ifade edilen açıklamada, "Saldırılar sadece acıyı ve şiddeti derinleştiriyor. Cenin mülteci kampında endişe verici sayıda sivil gözaltına alındı. Kafasından vurularak hayatını kaybeden bir çocuk dahil en az 16 kişi öldürüldü ve 3 bin aile yerinden edildi" denildi.

Ateşkesin Ardından Süren Saldırılar

Gazze'de başlayan ateşkesin ardından, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki saldırılarını artırdığına dikkat çekildi ve bu durumun derhal durdurulması talep edildi.

Uluslararası Tehditler ve ABD'nin Rolü

Açıklamada, Batı Şeria'daki saldırıların yeni olmadığı, ancak şu anki saldırıların ABD'nin İsrailli yerleşimcilere yönelik sınırlı yaptırımları kaldırma kararıyla daha da arttığı belirtildi. Bu kararın, Filistin halkına karşı kontrolsüz şiddet için bir yeşil ışık yaktığı vurgulandı.

Uluslararası topluma, Filistinlilerin korunması için acilen müdahale etmemesinin endişe verici sonuçları olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in bu saldırıları durdurması için uluslararası eylem çağrısı yapıldı.