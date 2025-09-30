BM: Trump'ın Gazze Barış Planının Tarafı Değiliz; Tüm Barış Girişimlerini Desteklemeye Hazırız

BM: Trump'ın Gazze barış planının tarafı değiliz, ancak desteklemeye hazırız

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze barış planının hazırlanmasında yer almadıklarını bildirdi; ancak tüm barış girişimlerini desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

UNOCHA Sözcüsü Laerke'den açıklama

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM'nin planın taslağının hazırlanmasında yer almadığını ve bu nedenle planın içeriğine dair bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Laerke, "BM ve insani yardım kuruluşları, ilk günden beri yaptığımız gibi, Gazze'ye yardım dağıtımını artırmaya hazır ve bu konuda yetenekli. Bunu yapmamıza izin verilen, güvenlik ve emniyetin olduğu her fırsatta yardımları ulaştırıyoruz" dedi.

Laerke ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere stoklanmış ve gönderilmeye hazır yardımların bulunduğunu, bu yardımların bedelinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını bekleyen bağışçılar tarafından ödendiğini aktardı.

BM Cenevre Ofisi: Tüm arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, açıklanan planın farkında olduklarını söyleyerek barış çabaları konusunda taraflarla iletişimi sürdürdüklerini belirtti.

Vellucci, "Gerçekten de tüm arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette, insani yardım sağlanması dahil, elimizden gelen her türlü barış planını desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 20 maddelik planı ve tarafların tutumu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek desteğini açıkladı.