BM: Trump'ın Gazze Barış Planının Tarafı Değiliz; Tüm Barış Girişimlerini Desteklemeye Hazırız

BM, Trump'ın Gazze planının hazırlanmasında yer almadığını, içeriğini bilmediğini ve tüm barış çabalarını, insani yardım dahil desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:04
BM: Trump'ın Gazze Barış Planının Tarafı Değiliz; Tüm Barış Girişimlerini Desteklemeye Hazırız

BM: Trump'ın Gazze barış planının tarafı değiliz, ancak desteklemeye hazırız

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze barış planının hazırlanmasında yer almadıklarını bildirdi; ancak tüm barış girişimlerini desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

UNOCHA Sözcüsü Laerke'den açıklama

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM'nin planın taslağının hazırlanmasında yer almadığını ve bu nedenle planın içeriğine dair bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Laerke, "BM ve insani yardım kuruluşları, ilk günden beri yaptığımız gibi, Gazze'ye yardım dağıtımını artırmaya hazır ve bu konuda yetenekli. Bunu yapmamıza izin verilen, güvenlik ve emniyetin olduğu her fırsatta yardımları ulaştırıyoruz" dedi.

Laerke ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere stoklanmış ve gönderilmeye hazır yardımların bulunduğunu, bu yardımların bedelinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını bekleyen bağışçılar tarafından ödendiğini aktardı.

BM Cenevre Ofisi: Tüm arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, açıklanan planın farkında olduklarını söyleyerek barış çabaları konusunda taraflarla iletişimi sürdürdüklerini belirtti.

Vellucci, "Gerçekten de tüm arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette, insani yardım sağlanması dahil, elimizden gelen her türlü barış planını desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 20 maddelik planı ve tarafların tutumu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek desteğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Mersin Açıklarına 7. Nesil Sondaj Gemisi Taşucu Limanı'na Demirledi
3
Tahtaköprü Barajı'nda Tarihi Hicaz Demiryolu Köprüsü Gün Yüzüne Çıktı
4
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Öğrenci Kulüpleri Şenliği'nde Seksek Oynadı
5
Katar: Gazze Ateşkes Müzakerelerine Türkiye de Katılacak
6
Sivas Yıldızeli'de Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı
7
Endonezya'da okul binası çöktü: 3 ölü, 102 yaralı

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar