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BMGK'dan Suriye'ye Destek Mesajı: Egemenlik ve Birlik Vurgusu

BMGK üyeleri, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yineleyerek, tüm devletlere bu ilkelere saygı çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 04:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 04:40
BMGK'dan Suriye'ye Destek Mesajı: Egemenlik ve Birlik Vurgusu

BMGK Üyeleri Suriye'nin Egemenliğine Bağlılıklarını Vurguladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılıklarını bir kez daha ifade etti. 15 üyeden oluşan BMGK, bu bağlamda tüm devletlere, bu ilkelere saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Politik Sürecin Önemi

BMGK, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, BMGK 2254 sayılı kararının ilkelerine dayanan kapsayıcı bir siyasi sürecin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu sürecin, Suriyelilerin liderliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

BM Genel Sekreteri'nin Çabaları Destekleniyor

Açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in bu siyasi süreci kolaylaştırmaya yönelik çabalarının desteklendiği ifade edildi. Ayrıca, bu sürecin tüm Suriyelilerin meşru beklentilerini karşılaması ve onlara kendi geleceklerini barışçıl bir şekilde belirleme hakkı tanıması gerektiği belirtildi.

Güvenlik ve Terörle Mücadele

BMGK üyeleri, Suriye ve komşularının güvenliğini tehdit edebilecek her türlü müdahale ve eylemden kaçınmanın önemine değinerek, terörle mücadeledeki önemin bir kez daha altını çizdiler. DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin yeniden güç kazanmasının önlenmesi gerektiği ifade edildi.

İnsani Yardımlar ve Dayanışma

Açıklamada, insani yardıma erişimin sağlanmasına yönelik çağrıda bulunuldu. Suriye genelinde yardıma muhtaç siviller için BM ve insani yardım kuruluşlarının desteklerini artırıcı uluslararası katkılar talep edildi. Ayrıca, Suriye halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Barış Gücü ve Uluslararası Hukuk

BMGK, Golan Tepeleri'ndeki BM Gözlem Gücü'nün görevini destekleyerek, tarafların barış gücü personelinin güvenliğini riske atabilecek her türlü faaliyetlerden kaçınmaları gerektiğini hatırlattı. Diplomatik ve konsolosluk binalarının dokunulmazlığına ve uluslararası hukuka saygının önemine de dikkat çekildi.

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