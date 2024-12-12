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BMGK, Sudan'daki İnsani Kriz İçin Toplandı

BMGK, Sudan'daki insani durumu ele almak üzere toplandı, Darfur'daki şiddet ve insan hakları ihlalleri için yeni yaptırımlar uygulandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 00:45
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 00:45
BMGK, Sudan'daki İnsani Kriz İçin Toplandı

BMGK, Sudan'daki İnsani Kriz İçin Toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), iç savaşın devam ettiği Sudan'daki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. 12 Eylül'den bu yana yaşanan olaylar, Konsey üyeleriyle paylaşıldı.

BMGK tarafından Sudan ile ilgili rapor hazırlamak üzere yetkilendirilen Sudan Yaptırımlar Komitesi'nin başkanı Büyükelçi Joonkook Hwang, toplantıda bölgedeki son durumu anlatan bir brifing sundu. Hwang, son raporlamalar sonucunda, Sudan'ın başkenti Darfur'da barış, güvenlik ve istikrarı tehdit eden şiddet ve insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak 2 kişiyi daha yaptırım listesine eklediklerini belirtti.

Yaptırımların amacının “Darfur'da barışı sağlamaya katkıda bulunmak”“Komite, bu hedefe ulaşmak için tüm ilgili paydaşlarla birlikte çalışmaya kararlıdır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda farklı ülkelerin temsilcileri, Sudan'da barışın sağlanması yönündeki çabaların yetersiz olduğu ve BMGK'nin bu konudaki çabalarını artırması gerektiği üzerinde durdu.

Sudan'daki Savaş ve Sonuçları

Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle devam ediyor. Çatışmaların sona erdirilmesi için girişilen tüm çözüm çabaları ise sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyada en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'da, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başlangıcından bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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