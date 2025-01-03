BMMYK: 115 Binden Fazla Suriyeli Ülkelerine Geri Döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli mültecinin, komşu ülkelerden ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

BMMYK, Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine dair detayları içeren bir yazılı açıklama yaparak, 8 Aralık 2024'ten itibaren Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye döndüğünü duyurdu.

Açıklamada, geri dönüşlerle ilgili sayıların, ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımları, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslar ve BMMYK ile ortakları tarafından gerçekleştirilen sınır gözlemlerine dayandığı vurgulandı.