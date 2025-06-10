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Bodrum'a 2 Kruvaziyer Gemisiyle 2.935 Yolcu Geldi

Bodrum'a 'Brilliance of the Seas' ve 'Silver Muse' kruvaziyerleriyle toplam 2.935 yolcu ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 16:08
Bodrum'a 2 Kruvaziyer Gemisiyle 2.935 Yolcu Geldi

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum, iki büyük kruvaziyer gemisinin uğrak yeri oldu. "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" isimli gemilerle birlikte toplam 2.935 yolcu kente geldi.

Rodos Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 294 metrelik "Brilliance of the Seas", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi. Gemide, %90'ı Amerikalı olan 2.374 yolcu ile 862 personel bulunduğu bildirildi. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'u keşfe çıkarken, akşam Limasol Limanı'na hareket edecek.

Diğer yandan, Souda-Girit Limanı'ndan gelen 212 metrelik "Silver Muse" kruvaziyeri de Bodrum'a ilk kez ayak bastı. Yine Bahamalar bayrağı taşıyan bu gemide çoğunluğunu ABD'li turistlerin oluşturduğu 561 yolcu ve 403 personel yer almakta. Bu gemi, akşam Patmos Limanı'na doğru yola çıkacak.

Bodrum'un, bu tür büyük gemilere ev sahipliği yapması ve artan turist sayısı, bölgedeki turizm potansiyelini artırmaya devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle 2 bin 935...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle 2 bin 935 yolcu geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle 2 bin 935...

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle 2 bin 935 yolcu geldi.

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