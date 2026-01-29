Bodrum Belediyesi'nin 'Gezen Tartı' projesiyle ücretsiz vücut analizi

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından hayata geçirilen Gezen Tartı Projesi kapsamında vatandaşlara ücretsiz vücut analiz hizmeti veriliyor.

İlk durağı Mumcular, Gölbaşı ve Karaova oldu

Projenin ilk uygulamaları Mumcular, Gölbaşı ve Karaova mahallelerinde gerçekleşti. 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde Karaova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 200 vatandaş ücretsiz vücut analizi yaptırdı.

Etkinliği, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammet Işık, Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir ve Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar yerinde inceleyerek takip etti.

Ölçümler ve bilgilendirme

Sağlık Hizmetleri Bürosu'nda görevli diyetisyenler tarafından vatandaşların vücut yağ oranı, kas kütlesi, metabolizma hızı gibi ölçümleri yapıldı; kişisel sağlık hedeflerine yönelik bilgilendirme ve öneriler sunuldu.

Kanat Hasan Özsert uygulamayla ilgili şunları söyledi: "Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Büromuz tarafından ’Gezen Tartı’ projemizi başlattık. Burada vatandaşlarımız kilolarını, vücut kitle indekslerini, yağ oranlarını diyetisyenimiz eşliğinde öğreniyorlar ve kendilerine tavsiyeler veriliyor. Projemizin uygulamasına diğer mahallelerde de devam edeceğiz. Belediyemizin web sitesinden ve sosyal medya sayfalarından duyuruları takip edebilirsiniz. Bugün burada dünden itibaren yaklaşık 200 vatandaşımız projemize katıldı. Bodrumlu hemşehrilerimizi Gezen Tartı Projemize bekliyoruz"

Karaova Mahalle Muhtarı Muhammed Karademir sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapılan hizmetler gerçekten mükemmel. Katılım yoğun. Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’ye, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin devamını bekliyoruz"

Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammed Işık katılımcı memnuniyetini şu ifadelerle dile getirdi: "Gezen Tartı Projesi’ni burada düzenledikleri için müdürlerimize, herkese çok teşekkür ederiz. Halkımız bu duyarlılıktan memnun"

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar ise, "Mahalle sakinlerimiz çok memnun belediyemizin yaptığı bu güzel hizmetten. Sağ olsun belediyemiz gerekli her şeyi yapıyor. Çok güzel bir çalışma oluyor. Mutluyuz, memnunuz" dedi.

Bir sonraki durak

Gezen Tartı Projesi, 29 Ocak Perşembe günü 10.30 ile 15.30 saatleri arasında Bahçeyaka Mahallesi Muhtarlık Binası'nda vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

